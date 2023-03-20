Онколог: Здоровое питание снижает риск возникновения рака

На днях на работе у нас возник интересный диалог. Всё началось с молодой мамы Светы, которая вышла из декрета и пожаловалась.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

«У меня 3 летний сын не хочет есть ничего, кроме пельменей, макарон, сосисок. Что я только не готовила – ничего не ест, кроме привычных продуктов, – заявила она. – А как же овощи, фрукты, витамины? Я уже на знаю, что делать!»

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«Ой, Свет, перестань, – перебила её бабушка со стажем Татьяна Викторовна. – У меня сын и невестка, оба работают до ночи, трое детей. Ну что на скорую руку приговорят, то и поедят. Да, в основном это пюрешки-котлеты, сосиски. Все здоровые, никто ни на что не жалуется. Да так все сейчас питаются, перерастёт, и будет всё нормально».

На самом деле, наша привычная пища говорит о многом. Но при это мало кто задумывается, что то, к чему мы привыкли есть, может вызвать самые страшные заболевания. Не поверите, вплоть до онкологии.

Почему так происходит? И как этого избежать? Об этом и многом другом мы поговорили с практикующим хирургом-онкологом Университетской клинической больницы №1 Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Михаилом Судаковым.

Пища для ума

– Михаил Александрович, давно известная поговорка: «мы – то, что мы едим». Неужели привычная нам еда может вызывать онкологические заболевания?

– На сегодняшний момент проведено несколько десятков тысяч исследований, которые посвящены продуктам питания, пищевым добавкам, которые могут влиять не развитие рака. Эта тема актуальна и до конца не изучена. Действительно, большое потребление некоторых продуктов питания может стать пусковым механизмом в возникновении онкологических заболеваний.

Здоровое питание может снизить риски возникновения рака примерно на 20 – 25 процентов. Получается, что каждый пятый пациент мог бы избежать онкологического заболевания, если бы придерживался диетический рекомендаций онкологов.

Если мы говорим про животные жиры, то, как правило, мы начинаем готовить и подвергать их какой-то термической обработке. Сам по себе контакт с горячей сковородой или пламенем вызывает возникновение канцерогенов на поверхности пищевого продукта – научно доказано, что эти вещества вызывают злокачественные образования.

Поэтому один и тот же продукт питания, но приготовленный по-разному, влияет на человека. Вареное мясо и мясо-гриль это совершенно два разных продукта по своему воздействию на организм.

– Сейчас образ жизни у большинства такой, что не каждый успевает приготовить полноценный ужин. Гарнир с курицей, сосисками, – и готово. Не говоря про фастфуд, которые некоторые предпочитают перехватить на обед.

– Все эти продукты, которые состоят из переработанного мяса, помимо того, что содержат канцерогены, содержат вредные вещества, которые им добавляют для того, чтобы придать вкусовые качества. Все они относятся к так называемой группе канцерогенов номер 1, в которую включены научно доказанные вредные для здоровья человека вещества.

Водные процедуры

– А как же с напитками, они тоже могут быть «провокаторами»? Каких из них стоит избегать?

– Крепкий алкоголь является доказанным канцерогеном человека, который вызывает рак верхних дыхательный путей и пищевода. То же самое касается других видов алкоголя. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения употребления слабых алкогольных напитков не должно превышать 330 мл в сутки. Если вы употребляете спиртные напитки в большем объёме, риск возникновения рака указанных выше органов значимо возрастает.

Свежевыжатые соки и газированные содержат большое количество сахара. А люди, которые употребляют эти налитки, как правило, имеют избыточную массу тела или ожирение различной степени. Доказано, что пищевой фактор – избыточная масса тела или ожирение может стать триггером для возникновения самых распространённых злокачественных опухолей: рака толстой кишки, лёгкого, молочной железы, тела матки, предстательной железы и т.д.

Пакетированные соки – содержат консерванты, сорбенты, красители и много сахара. Потребление этих напитков должно быть сведено к минимуму. Это не значит, что их нужно полностью исключить из рациона питания, главное – соблюдать баланс.

– Михаил Александрович, что тогда нам пить, чтобы не навредить организму?

– Человек на 90% состоит из воды. Поэтому и основным источником гидратации организма – должна стать вода. Соки не нужно исключать полностью из нашего пищевого рациона, но необходимо внимательно следить, в каком количестве мы их употребляем. Если соки или газированные сладкие напитки составляют основу для восполнения жидкости в организме, тогда риски набрать вес и, как следствие, риски появления онкологических заболеваний, непременно возрастут. И настоятельно рекомендую вместо свежевыжатых соков употреблять фрукты. Доказано, что растительная клетчатка фруктов обладает протективным действием от возникновения рака.

Сбалансированное здоровое питание, правильные питьевой режим – это то, к чему мы должны стремиться.

– Что же тогда делать, как избежать опасности?

– Для того, чтобы сбалансировать диету, нужно потратить всего лишь несколько часов своего времени. Во-первых, внимательно посмотреть на те продукты, которые вы покупаете для себя и членов семьи для приготовления пищи. Во-вторых, обратить внимание на кулинарию. От метода приготовления пищи зависит будет ли продукт полезным или вредным для здоровья человека.

Обладая необходимыми знаниями о вреде и пользе некоторых продуктов питания и кулинарии на семейном совете обсуждаете, готовы ли вы поменять свои пищевые привычки, которые пагубно сказываются на вашем здоровье. Если члены семьи скажут, что им нет до этого дела, – это одно. А если ваши близкие готовы отказаться от вредных продуктов, тогда смело меняйте свой рацион питания. Сокращайте количество соков и лимонадов, которые вы пили, неправильных продукты, к которым привыкли. Употребляйте чаще воду и тогда риски заболеть онкологическим заболеванием существенно снизятся.

ТОП продуктов, которые могут вызвать рак: