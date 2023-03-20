Почему важно научить себя ложиться спать в одно время

Режим отдыха сохранит здоровье и красоту.

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В детстве родители щепетильно следят за режимом малыша: как бы ни хотелось ребенку засидеться допоздна, заботливые мама и папа стараются отправить его постель вовремя. С годами режим меняется, а во взрослом возрасте и вовсе сбивается. Почему-то, даже когда все дела закончены, усталость вполне заметна, а глаза закрываются, многие борются со сном и стараются отодвинуть время отхода ко сну.

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Почему нельзя сбивать ритм

Всеми биологическими процессами в нашем организме руководят циркадные ритмы: от них зависит бодрость, чувство голода и сытости, хорошее самочувствие. Зависят циркадные ритмы от рассвета и заката, а сбивая их, можно заметно повредить здоровью.

Если вы постоянно меняете режим сна, недосыпаете, слишком поздно ложитесь, надеетесь «добрать» недостаток отдыха в выходные, то серьезный сбой биологических ритмов довольно скоро приведет к проблемам сердечно-сосудистой системой, перепадам настроения, тревожности. Кстати, по исследованиям, те, кто не соблюдают режим сна гораздо раньше сталкиваются с появлением морщин и признаками старения организма.

Как наладить режим сна

Наш организм любит предсказуемость: то, что мозгу кажется скучным режимом, для здоровья — идеально спокойное течение жизни. И это отлично, ведь, как только вы решите наладить режим сна, организм поможет вам быстро привыкнуть к новому, полезному распорядку.

Начинать менять режим стоит с простых шагов. Да, адепты здорового образа жизни уверяют, что идеальный график — это подъем в 5 утра и отбой в 9 вечера. Но современный ритм жизни вряд ли позволит вам соблюдать такой режим.

Поэтому для начала поставьте себе целью отправляться в постель не позже 23 часов. Важно, в этот момент выключить телевизор, ноутбук, отложить гаджеты. Заведите привычки, которые настроят вас на сон: повторяя одни и те же действия перед тем, как отправиться отдыхать, вы создадите рефлексы, а именно они помогут заснуть быстрее.

Идеально, если цепочка будет состоять из трех-четырех ритуалов. Например, принять теплый душ, переодеться в уютную пижаму, позаботиться о лице и теле, заварить травяной чай и почитать несколько страниц книги (в этом случае выбирайте бумажные тома, чтобы неожиданно не отвлечься на социальные сети).