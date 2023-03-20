Врач на примере тяжелоатлетов объяснил, почему важен прикус

«Организм человека тратит энергию на функционирование. Если его челюсть стоит неправильно, тогда затрачивается некое количество энергии именно на мышцы, которые держат ее. К тому же зачастую это оказывается так называемое «заднее» положение челюсти, при котором еще нарушается дыхание», – сказал врач.