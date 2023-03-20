Врач рассказала, почему весной необходимо правильно питаться

Терапевт Наталья Просянникова объяснила, как поддержать организм в весенний период для восстановления после зимы.
Специалист рассказала, что зимой организм ослабевает из-за морозов. В начале весны необходимо сдать анализы для выявления дефицитов витаминов. Также нужно проанализировать свое состояние и при недомоганиях обратиться к врачу.
Сигналом для необходимости выявления недостатков является частая простуда зимой. В этом случае необходимо обратиться к медикам.
Даже при отсутствии жалоб необходимо проходить ежегодное обследование у врача.
«Целесообразно провести исследование развернутого общего анализа крови, биохимических показателей, профилей на витамины и микроэлементы», - рассказала Просянникова «Известиям».
Зимой уменьшается выработка витамина D и происходят различные изменения. Потребность в витаминах в зимний период вырастает.
Особенно в весенний период важно питание. Рацион должен быть богат крупами, белком, фруктами и овощами. В день необходимо выпивать около двух литров воды.