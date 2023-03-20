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1 час назад

Врач дала рекомендации по укреплению здоровья весной

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Чтобы поддержать здоровье весной, следует больше гулять на свежем воздухе и солнце, чаще есть овощи и не злоупотреблять биологически активными добавками. Такие советы дала заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт клиники "Атлас" Ольга Александрова.

Врач дала рекомендации по укреплению здоровья весной
Фото: UnsplashUnsplash

Она напомнила, что солнце помогает организму человека вырабатывать витамин D и серотонин. При этом, выходя на улицу в дневное время, следует нанести солнцезащитный крем.

Специалист также порекомендовала россиянам придерживаться режима дня — ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день. В выходные можно сделать исключение, но не следует сдвигать график сна более чем на один-два часа, пишет агентство "Прайм".

ЗОЖ,Ольга Александрова,
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