Сомнолог: перед сном стоит отказаться от телефона и телевизора

Человеку стоит соблюдать несколько правил перед тем, как лечь спать. Среди них: ограничение кофеина за восемь часов до сна, а также отказ от просмотра телефона и телевизора за два часа до сна. Об этом рассказала врач функциональной диагностики, сомнолог Татьяна Сурненкова.