25 неочевидных причин, по которым вы можете набирать вес

Несмотря на все усилия, не каждому удаётся сбросить вес. Бывает и так, что вы делаете всё правильно, но масса тела становится только больше. С чем это может быть связано?

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Сбросить вес может быть сложно. Но ещё сложнее - удержать его в норме после диеты. Кроме того, бывают ситуации, когда лишние килограммы не уходят и даже набираются, несмотря на все усилия. Вот почему так может происходить.

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Вы акцентируете внимание только на спортивных тренировках

Если в день вы 30-60 минут занимаетесь спортом, а оставшееся время мало двигаетесь, то вряд ли у вас получится снизить вес. Ускорить метаболизм и похудеть помогут даже такие простые действия, как подъём по лестнице, прогулка с собакой, игра с детьми.

Вы недооцениваете размеры порций

Исследование Корнельского университета показало, что люди со средним весом склонны недооценивать количество калорий, которые они потребляют, на 20%, а люди с лишним весом - почти на 40%. И даже если вы питаетесь правильно, вы всё равно можете потреблять слишком много калорий в день.

Вы не корректируете своё питание по мере снижения веса

Согласно одному исследованию, после потери веса обмен веществ и потребности тела изменяются. К примеру, человеку, который весит 110 фунтов (50 кг) нужно получать гораздо меньше калорий, чем тому, чей вес составляет 220 фунтов (100 кг). Всё дело в том, что чем меньше тело, тем меньше энергии ему требуется.

Вы употребляете слишком калорийные напитки

Это, например, газировка, латте, сок, пиво, вино. Даже если вы у вас рацион с дефицитом калорий, все эти напитки могут мешать избавляться от лишних килограммов.

Недостаток сна

Согласно научным исследованиям, недосып во время соблюдения диеты может негативно сказаться на потере веса. В том числе он может привести к перееданию из-за увеличения выработки гормона голода. В день взрослым нужно спать примерно семь или больше часов.

Вы не получаете достаточно белка

Самый насыщающий макронутриент - это белок. Благодаря ему вы будете чувствовать себя сытым дольше всего. Исследования демонстрируют, что диеты с высоким содержанием белка помогают снизить вес и предотвратить переедание.

Вы набираете мышечную массу

Мышцы плотнее жира, как показывают исследования. Поэтому если вы регулярно выполняете упражнения с отягощениями, то можете не терять вес из-за наращивания мышц.

Вы находитесь в стрессе

Из-за высокого уровня гормона стресса у вас может повыситься аппетит. А это приведёт к перееданию.

Вы принимаете лекарства, приводящие к увеличению веса

Многие лекарственные препараты могут иметь такой побочный эффект.

Гормональный дисбаланс

Как отмечает клиника Майо, на потребность в пище и на использование энергии могут влиять определённые гормоны. Если в организме мало гормонов щитовидной железы и много кортизола (стресса), то это может способствовать непреднамеренному увеличению веса. Также набирать вес вы можете из-за заболеваний щитовидной железы, синдрома поликистозных яичников.

Ваши мышцы воспалены

Научные исследования показывают, что воспаление - это основная причина большого количества заболеваний. Также оно может затруднить процесс снижения веса и облегчить набор лишних килограммов, так как повышает вероятность развития диабета 2 типа.

Вы недостаточно двигаетесь

Даже если питаетесь вы правильно, вы всё равно можете набирать вес из-за малоподвижного образа жизни.

Вы взвешиваетесь в неудачное время

Нужно вставать на весы в одно и то же время каждый день. Связано это с тем, что в течение дня наш вес постоянно колеблется.

Тренировки уже не актуальны

Если вы повторяете одни и те же упражнения и ничего не меняете, то через какое-то время тело к ним привыкнет. В результате они будут не такими эффективными, как раньше. Постарайтесь каждые несколько недель менять режим или свои тренировки.

Вы пропускаете приёмы пищи

Это только приведёт к перееданию, замедлению обмена веществ и увеличению веса. Так, в исследовании 2021 года, опубликованном в Nutrients, говорится, что отказ от ужина связан с избыточным весом и ожирением.

У вас есть болезнь, о которой вы не знаете

Среди таких заболеваний - депрессия, гипотиреоз, апноэ во сне.

Вы едите слишком быстро

Практикуйте осознанное питание и ешьте медленно, обращая внимание на сигналы, которые посылает ваше тело. Если пытаться съесть всё слишком быстро, то это может привести к перееданию, так как мозг не успеет определить, сыты вы уже или нет.

Ваша диета имеет слишком много ограничений

Множество исследований показывают, что такие диеты препятствуют снижению веса и приводят к его увеличению.

Вы употребляете слишком много обработанных продуктов

В них, как правило, много сахара, натрия, консервантов, калорий, вредных жиров и при этом совсем нет питательных веществ.

Недостаток воды

Из-за обезвоживания может возникнуть кратковременная задержка воды. А при длительной задержке воды могут появиться проблемы со здоровьем. Также употребление воды в принципе влияет на ежедневные колебания веса.

Вы становитесь старше

С возрастом обмен веществ замедляется, поэтому набрать вес вам становится проще. Также со временем естественным образом теряется мышечная масса.

Генетика

Гены могут оказывать влияние на обмен веществ, чувство сытости, аппетит, тягу к еде, распределение в организме жира, привычку есть для подавления стресса.

Вы не получаете достаточно клетчатки

Она считается важным веществом для здорового похудения. Дело в том, что она даёт надолго чувство сытости, замедляет метаболизм, предотвращает скачки сахара в крови.

Вы не просите на гарнир соусы или заправки

Это даст возможность контролировать количество употреблённых калорий.

Вы голодаете недостаточно долго

Как отмечает клиника Майо, интервальное голодание предполагает чередование периодов голодания и приёма пищи. Каждый день нужно ограничивать приём пищи восьмичасовым окном. Допустим, вы можете пропустить завтрак, пообедать в 12 часов дня и поужинать только в 8 вечера.