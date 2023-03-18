Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
3 часа назад

Сколько алкоголя может вынести печень за раз

Ferra.ruиещё 3

Алкоголь вреден для печени в любом виде и количестве, но есть некоторые рекомендации, которые помогут снизить риски. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-гастроэнтеролог Мария Прашнова.

Сколько алкоголя может вынести печень за раз
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По её словам, организм взрослого человека может переработать без вреда для печени около 10 граммов чистого этанола за час — это примерно полбутылки пива. От крепости и скорости употребления алкоголя зависит его воздействие на орган.

Врач посоветовала не превышать лимит в 14 алкогольных единиц в неделю и проводить как минимум два трезвых дня. Также стоит учитывать калорийность напитков и закусывать их полезной пищей. При наличии повреждения печени нужно полностью отказаться от спиртного.

ЗОЖ,Мария Прашнова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий