Сколько алкоголя может вынести печень за раз

Алкоголь вреден для печени в любом виде и количестве, но есть некоторые рекомендации, которые помогут снизить риски. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-гастроэнтеролог Мария Прашнова.

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По её словам, организм взрослого человека может переработать без вреда для печени около 10 граммов чистого этанола за час — это примерно полбутылки пива. От крепости и скорости употребления алкоголя зависит его воздействие на орган.