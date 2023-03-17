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28 минут назад

5 способов снизить холестерин без лекарств

Секрет Фирмы

Терапевт Кузьменко рассказал, как бороться с повышенным холестерином. Как правило, его выявляют при анализе крови, и у человека возникает паника: всё плохо, сосуды скоро закупорятся. Но это достаточно легко лечится. Медики советуют пить специальные лекарства, которые помогают снизить холестерин, — статины. Иногда, впрочем, можно обойтись и без них.

5 способов снизить холестерин без лекарств
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как сообщил «Доктор Питер», есть пять эффективных способов снизить холестерин без таблеток. Даже если вы принимаете статины, они помогут ещё сильнее улучшить ваше состояние. Подробно об этих методах изданию рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко.

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Питайтесь иначе

Нужно исключить из рациона трансжиры, насыщенные жиры и есть больше клетчатки. Это значит, что потреблять не следует кондитерские изделия, свинину, жирные молочные продукты.

Включить же в свою продуктовую корзину стоит рыбу, яйца и грецкие орехи, а также потреблять больше овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых круп. Кроме того, можно пить сывороточный протеин — он снижает уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови.

Тренируйтесь

По словам врача, занятия физкультурой отлично помогают снижать уровень ЛПВП. Тренироваться можно по полчаса пять раз в неделю. При этом прогулка за тренировку не считается. Разве что вы гуляли в очень быстром темпе.

Похудейте

Отлично сочетается с предыдущим способом. Ведите дневник калорий, записывайте, что съели за день, откажитесь от лифта и больше гуляйте. Даже пара килограммов лишнего веса может повысить уровень холестерина.

Курить не надо...

Отказ от сигарет не только поможет избавиться от повышенного холестерина, но и в целом улучшит ваше здоровье. Например, через год после того, как вы бросите курить, риск схватить заболевание сердца снижается вдвое.

...и пить спиртное тоже

Алкоголь, пожалуй, злейший враг тех, кто мечтает снизить холестерин. Если выпивать больше стакана пива, бокала вина или рюмки крепкого спиртного, можно убить вообще всю пользу, которую приносит следование вышеописанным способам. Да и статины будут действовать не так эффективно.

Но если вы пьёте редко и совсем немного, существенно это на ваше здоровье не повлияет.

Ранее «Секрет» рассказывал, по каким симптомам можно распознать повышенный холестерин.

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