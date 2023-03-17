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1 час назад

Названы самые полезные для пожилых людей продукты

Lenta.ruиещё 1

Зеленые овощи являются самыми полезными продуктами для пожилых людей, считает кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Оксана Михалева. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

Названы самые полезные для пожилых людей продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи и капуста, содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Эти ценные вещества помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В качестве еще одного полезного в зрелом возрасте продукта Михалева назвала яйца.

Также диетолог посоветовала пожилым людям обязательно включить в рацион ягоды. По ее словам, они содержат большое количество антиоксидантов, витаминов и минералов, которые помогут укрепить иммунную систему и предотвратить развитие возрастных заболеваний. Среди наиболее полезных ягод она выделила чернику, малину, черную смородину и клюкву.

Кроме того, пожилым рекомендуются богатые полиненасыщенными жирными кислотами рыба, оливковое масло и орехи, а также цельнозерновые, заключила Михалева.

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