Названы самые полезные для пожилых людей продукты

Зеленые овощи являются самыми полезными продуктами для пожилых людей, считает кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Оксана Михалева. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам врача, зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи и капуста, содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Эти ценные вещества помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В качестве еще одного полезного в зрелом возрасте продукта Михалева назвала яйца.

Также диетолог посоветовала пожилым людям обязательно включить в рацион ягоды. По ее словам, они содержат большое количество антиоксидантов, витаминов и минералов, которые помогут укрепить иммунную систему и предотвратить развитие возрастных заболеваний. Среди наиболее полезных ягод она выделила чернику, малину, черную смородину и клюкву.