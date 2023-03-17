Как правильно пить воду для здоровья

Ежедневное соблюдение питьевого режима необходимо для правильной работы кишечника, почек, кожи и других систем и органов, рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Врач в беседе с «Лентой.ру» научила россиян правильно пить воду для здоровья.

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«Вода способствует полноценному детоксу каждой клетки, с током лимфы выводятся продукты распада из организма, а также достигается нормализация процесса желчеотделения, работы кишечника. Причем речь идет именно о чистой питьевой воде, а не о газированных напитках, супах и других жидкостях», — пояснила Шуппо.

По словам врача, ограничений для приема минеральных столовых вод в течение дня нет. Минеральную воду можно пить за обедом и ужином, а также между приемами пищи. Для применения лечебной минеральной воды нужно назначение врача, так как в ней может быть превышен уровень некоторых микроэлементов.

Если человек пьет очень много жидкости, то стоит насторожиться. Это может сигнализировать о заболеваниях почек, сахарном диабете, пояснила Шуппо. Если человек постоянно испытывает жажду, ощущает сухость во рту, необходимо обратиться к врачу.

Многое зависит от того, как именно поддерживать водный баланс. Идеально пить каждые 15-20 минут по два глотка жидкости. Если воду выпить залпом, то клубочковая фильтрация, первый этап в процессе образования мочи в почках, усилится и ускорит вывод жидкости из организма.