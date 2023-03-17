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2 часа назад

Врачи рассказали о вреде сна

РИА "ФедералПресс"

Челябинские врачи советуют обратиться к специалисту, если вы просыпается разбитым. Об этом во Всемирный день сна рассказала врач-психотерапевт из Челябинска Полина Сергеева.

Врачи рассказали о вреде сна
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сон – одна из важнейших потребностей организма. Он необходим для восстановления сил и энергии. Если вы просыпаетесь разбитым, обратитесь к специалисту», – советует завотделением амбулаторной психотерапевтической и неврологической помощи ГКБ № 2 Челябинск, врач-психотерапевт Полина Сергеева.

Как отмечает специалист, в идеале человек в сутки должен спать не менее 7-8 часов. Но лишний сон так же вреден, как и недосып. При этом ложиться и просыпаться необходимо в одно и то же время, но не позднее 23:00. В конце дня лучше отказаться от кофе и физических нагрузок.

Как быстро заснуть и хорошо выспаться:

  • перед сном лучше принять теплую ванну, почитать книгу или послушать спокойную музыку;
  • в спальне должны быть плотные шторы, тишина и комфортная температура;
  • перед сном крайне нежелательно проводить время за компьютерными играми или просмотром жестоких фильмов.
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