Врачи рассказали о вреде сна

Челябинские врачи советуют обратиться к специалисту, если вы просыпается разбитым. Об этом во Всемирный день сна рассказала врач-психотерапевт из Челябинска Полина Сергеева.

«Сон – одна из важнейших потребностей организма. Он необходим для восстановления сил и энергии. Если вы просыпаетесь разбитым, обратитесь к специалисту», – советует завотделением амбулаторной психотерапевтической и неврологической помощи ГКБ № 2 Челябинск, врач-психотерапевт Полина Сергеева.

Как отмечает специалист, в идеале человек в сутки должен спать не менее 7-8 часов. Но лишний сон так же вреден, как и недосып. При этом ложиться и просыпаться необходимо в одно и то же время, но не позднее 23:00. В конце дня лучше отказаться от кофе и физических нагрузок.