Кому опасно соблюдать Великий пост

Врач доказательной медицины Олег Абакумов предупредил россиян о том, что искусственные ограничения в питании в пост могут быть полезными далеко не для всех. Многие из-за своих заболеваний рискуют еще больше ухудшить свое состояние. «Прикольно наблюдать, как двое покрывают друг друга матом, но зато во время поста курицу мы не едим. Согласитесь, странно держать пост, но при этом утром покрыть соседа трёхэтажным матом, а вечером приложить руку на жену… Как говорит мой папа, к слову священник, пост - это не про еду, а про чистоту мыслей», - отмечает Абакумов.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Врач предупреждает, что при очищении духовного здоровья в пост есть риск подорвать физическое здоровье. Например, постная диета - это совсем не для беременных. И так многие женщины вступают в беременность уже с дефицитом необходимых веществ и витаминов. В такой ситуации длительная диета только на продуктах растительного происхождения может значительно усугубить состояние здоровья.

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Не стоит радикально приобщать к посту и детей. Иногда даже полезно уменьшать в их рационе вредные, но вкусные продукты и особенно сладкое. Но вводить жесткие ограничения для них не надо. В группе риска и люди с серьезными заболеваниями, среди которых сахарный диабет и нарушения работы щитовидной железы. Человеку постоянно нужно большое количество витаминов, микроэлементов и аминокислот. Каждый год в России на пост появляется огромное количество изможденных от поста бабушек, но стойко пытающихся пережить все трудности.

Доктор советует даже здоровым и молодым людям сдать анализы, прежде чем поститься. Желательно сделать общий анализ крови, проверить глюкозу, креатинин, АСАТ, АЛАТ, С-реактивный белок, ферритин, сывороточное железо, витамин В12, гормоны щитовидной железы Т3, Т4 и ТТГ, холестерин и сдать общий анализ мочи. Если все в порядке, то можно провести и эксперимент с постным питанием.

Абакумов указывает, что постящимся не помешает принимать ряд пищевых добавок, в которых точно нет начинки из мяса. Это омега-3, витамин Д, цинк и магний. А вот тех, кто рассчитывает с помощью поста похудеть, доктор разочаровал. «В пост чаще толстеют, чем наоборот! Ведь чувство сытости нам дают именно белки. И снижение их количества нередко приводит к повышению аппетита и учащению чувства голода. В итоге в ход идёт двойная порция углеводов… Короче, про похудение можно забыть, если не будете контролировать свой рацион и его объёмы», - предупреждает Абакумов.

Если пост соблюдать прям ну совсем надо и при этом не хочется подорвать здоровье, то необходимо включить в свой рацион питания бобовые культуры. Подойдут фасоль, горох, нут, маш и чечевица, которые содержат большое количество аминокислот. Желательно употреблять бобовые ежедневно. Также стоит увеличить в рационе количество орехов, грибов и цельнозерновых круп. Вполне сойдет даже соевое мясо, также богатое аминокислотами, а также витаминами и минералами. Белок из соевых продуктов легко усваивается организмом.

Абакумов напомнил, что в магазинах давно можно пробрести растительное молоко, которое в пост можно добавлять в каши вместо обычного молока. Теперь вовсе необязательно варить кашки и пить кофе без молока. Доктор советует обратить внимание и на тофу. Это так называемый соевый творог. Тофу богато белком, железом, кальцием, аминокислотами и витаминами группы В, а еще в нем нет холестерина. Если есть возможность, то в рацион питания стоит раз и навсегда включить спирулину, киноа, батат, семена чиа и ягоды годжи.