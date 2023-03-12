Sabah: чай с киноа ускоряет метаболизм и избавляет от лишнего веса. По крайней мере так утверждают турецкие диетологи. Они заметили, что в последнее время киноа пользуется большой популярностью у поклонников ЗОЖ, которые придумывают всё новые и новые способы приготовления киноа. Один из них — заваривать крупу как обычный чай.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Что такое киноа?

Это такая крупа, которую отваривают и добавляют в салаты, супы или используют как гарнир. В ней полно белка, клетчатки и железа, поэтому киноа хорошо воздействует на кровь и метаболизм. Теперь его ещё заваривают как чай.

Зачем пить чай с киноа?

Такой напиток будет полезен всем, кто хочет избавиться от лишнего веса, потому что он содержит мало калорий, надолго насыщает, богат белком и запускает обмен веществ. Чай с киноа ещё прочищает ЖКТ и избавляет кожу от прыщей, помогает обновлению клеток и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Как его пить?

Стоит помнить, что такой чай — не совсем обычный напиток, поэтому лучше не злоупотреблять. Для активизации всех полезных свойств достаточно двух чашек чая в день — можно утром и вечером, но обязательно натощак.