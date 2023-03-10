Названа самая распространенная травма при падении

«Общие действия после любого падения — не спешите резко вставать, постарайтесь трезво оценить своё состояние и прислушаться к организму. Если вас что-то настораживает..., то лучше попросите помощи у прохожих и вызовите скорую помощь», — порекомендовал Наумов.