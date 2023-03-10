Названа самая распространенная травма при падении

Сосудистый хирург Данил Наумов перечислил самые частые травмы при падении на улице.
В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что в случае падения на улице можно повредить связки, получить переломы, сотрясение мозга и ушиб лёгкого.
Также по словам врача, при падении можно повредить селезёнку.
«Общие действия после любого падения — не спешите резко вставать, постарайтесь трезво оценить своё состояние и прислушаться к организму. Если вас что-то настораживает..., то лучше попросите помощи у прохожих и вызовите скорую помощь», — порекомендовал Наумов.