Сексолог определил норму секса для сохранения здоровья мужчин

Сексолог Сибирский: для сохранения полового здоровья мужчине нужен секс 3–4 раза в неделю. Редкая интимная жизнь плохо влияет на количество важного мужского гормона тестостерона, выработка которого после 30 лет и так сокращается. Для тех, кто никак не может найти даму сердца, есть хорошая новость: мастурбация для профилактики импотенции тоже сойдёт.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

После 40 лет секс или мастурбация 3–4 раза в неделю будет хорошей профилактикой эректильной дисфункции. А вот воздержание негативно влияет на мочеполовую сферу у мужчин, сказал Артемий Сибирский изданию News.ru.