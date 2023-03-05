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23 минуты назад

Сексолог Сибирский: для сохранения полового здоровья мужчине нужен секс 3–4 раза в неделю

Секрет Фирмы

Сексолог Сибирский: для сохранения полового здоровья мужчине нужен секс 3–4 раза в неделю. Редкая интимная жизнь плохо влияет на количество важного мужского гормона тестостерона, выработка которого после 30 лет и так сокращается. Для тех, кто никак не может найти даму сердца, есть хорошая новость: мастурбация для профилактики импотенции тоже сойдёт.

Сексолог определил норму секса для сохранения здоровья мужчин
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

После 40 лет секс или мастурбация 3–4 раза в неделю будет хорошей профилактикой эректильной дисфункции. А вот воздержание негативно влияет на мочеполовую сферу у мужчин, сказал Артемий Сибирский изданию News.ru.

Любой врач подтвердит, что отсутствие интимной жизни отражается не только на эмоциональном состоянии, но и приводит к реальным проблемам со здоровьем. Врач-уролог подробно рассказал, чем отказ от секса может обернуться для мужчин.

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