Эксперты предупредили об опасности лечения способом из TikTok

В TikTok появилось множество роликов, в которых предлагают лечить стрептококковую инфекцию с помощью сока сырого картофеля. Эксперты в области здравоохранения заявили, что это может быть опасно.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, блогерша Элли Казацца рассказала своим 12 200 подписчикам, что попробовала тренд TikTok на своей 14-летней дочери, у которой был «очень сильный стрептококк», и он прошёл в течение двух часов. В другом ролике и вовсе заявили, что картофель можно использовать для лечения инфекций горла. Один тиктокер даже подсказал, какие сорта работают лучше всего.