Названы опасные последствия проглоченной жевательной резинки

Частое проглатывание жевательной резинки сопряжено с рядом опасных последствий для здоровья, в том числе это может вызвать сильные боли в животе. Об этом гастроэнтеролог Сара Месилхи сообщила изданию Daily Mail.

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Врач объяснила, что проглоченная жвачка не переваривается в организме из-за того, что изготовлена из синтетического каучука. Она проходит через весь пищеварительный тракт в целости и сохранности и в результате потенциально может вызвать тошноту, рвоту и сильные боли в животе.