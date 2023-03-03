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59 минут назад

Названы опасные последствия проглоченной жевательной резинки

Lenta.ru

Частое проглатывание жевательной резинки сопряжено с рядом опасных последствий для здоровья, в том числе это может вызвать сильные боли в животе. Об этом гастроэнтеролог Сара Месилхи сообщила изданию Daily Mail.

Названы опасные последствия проглоченной жевательной резинки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач объяснила, что проглоченная жвачка не переваривается в организме из-за того, что изготовлена из синтетического каучука. Она проходит через весь пищеварительный тракт в целости и сохранности и в результате потенциально может вызвать тошноту, рвоту и сильные боли в животе.

При этом Месилхи предупредила, что большое количество жевательных резинок, проглоченных за короткий промежуток времени, может привести к образованию массы, которая заблокирует пищеварительный тракт, но такое осложнение встречается крайне редко. В то же время гастроэнтеролог назвала популярным мифом утверждение, что непереваренная жвачка будет годами находиться в организме человека.

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