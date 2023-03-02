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3 часа назад

Какие пищевые привычки приведут к раку: ответ онколога

РИА "ФедералПресс"

Что следует исключить, а что наоборот внести в рацион, чтобы избежать развития онкологических заболеваний? Об этом рассказал врач-онколог высшей категории, онкохирург, онкоколопроктолог медицинского центра «СМ-Клиника» Михаил Пильх.

Какие пищевые привычки приведут к раку: ответ онколога
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Имеет значение количество употребляемого продукта: небольшая порция шашлыка раз в месяц, вероятно, не повредит, а вот употребление мяса три раза в день существенно повышает риски возникновения этой болезни», – отметил врач.

По словам Пильха, привести к развитию рака может несоблюдение баланса в рационе между белковой и растительной пищей. Кроме того, злоупотребление некачественными или суррогатными продуктами, в том числе колбасами, сосисками, молоком длительного хранения также может привести к раку.

Стоит исключить из рациона продукты, в которых множество консервантов. Надо ограничить чрезмерное потребление жареных, копченых или приготовленных на открытом огне блюд. Пильх подчеркнул, что в рационе должно быть больше пищи, содержащей клетчатку, пишет РИАМО.

Напомним, тефлоновые сковородки могут представлять опасность для здоровья. Об этом врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал в своем телеграм-канале.

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