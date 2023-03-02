Солнечный свет снижает распространение ОРВИ и гриппа

Врач-терапевт Диляра Абрарова объяснила, что солнечный свет снижает вероятность заражения гриппом и укрепляет иммунитет.
Специалист отмечает, вирусы гриппы А и В являются сезонными, пик приходится на зиму и начало зимы. Эпидемия гриппа, в среднем, в России действует восемь недель. ОРВИ зависит от солнечного света.
«На продолжительность сезонности напрямую влияет солнечный свет, уровень ультрафиолетового излучения солнца», - рассказала врач URA.RU.
Выработка витамина D усиливает иммунитет и защищает организм от инфекций. По этой причине весной и летом снижается уровень заболеваемости.