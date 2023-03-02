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1 час назад

Солнечный свет снижает распространение ОРВИ и гриппа

runews24.ruиещё 2

Врач-терапевт Диляра Абрарова объяснила, что солнечный свет снижает вероятность заражения гриппом и укрепляет иммунитет.

Солнечный свет снижает распространение ОРВИ и гриппа
Фото: runews24.rurunews24.ru

Специалист отмечает, вирусы гриппы А и В являются сезонными, пик приходится на зиму и начало зимы. Эпидемия гриппа, в среднем, в России действует восемь недель. ОРВИ зависит от солнечного света.

«На продолжительность сезонности напрямую влияет солнечный свет, уровень ультрафиолетового излучения солнца», - рассказала врач URA.RU.

Выработка витамина D усиливает иммунитет и защищает организм от инфекций. По этой причине весной и летом снижается уровень заболеваемости.

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