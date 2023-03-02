Врач рассказала о пользе и вреде рыбьего жира

Рыбий жир полезен для организма, однако стоит употреблять его в меру. Об этом россиян предупредила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

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Она пояснила, что продукт богат питательными веществами, в том числе омега-3 жирными кислотами, которые положительно влияют на работу мозга и сердца, а также на состояние кожи и суставов. Рыбий жир следует принимать и будущим матерям, поскольку он способствует благоприятному течению беременности.

Однако, подчеркнула Тананакина, злоупотреблять рыбьим жиром тоже нельзя – в избытке он способен навредить организму.

– Избыток рыбьего жира в организме может приводить к увеличению уровня сахара в крови, повышению риска кровотечений, а также вызывать отрыжку и тошноту, – сказала врач.