Названа главная ошибка во время поста, которая приведет к смерти

С 27 февраля многие верующие христиане начали держать пост. Многодневное воздержание от еды и других искушений является основательной проверкой для человека, а некоторые и вовсе могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, не имея опыта. Портал 66.ru поговорил с врачом-реаниматологом Евгением Дубовичем, который рассказал, что с середины поста и после него в больницах учащаются случаи поступления пациентов с тяжелыми диагнозами из-за нарушения пищеварения.

Фото: Super.ru Super.ru

По словам медика, одним из самых критичных последствий неправильного поста является панкреатит и развивающийся в последствии панкреонекроз. Главной причиной, вызывающей тяжелое состояние пациента, является срыв после нескольких дней воздержания. Как объясняет Дубович, объедание тяжелой пищей на фоне постного питания приводит к обострению уже имеющегося заболевания или приобретению нового.

«Жирная пища способствует тому, что отток панкреатических ферментов из поджелудочной железы блокируется. Иными словами, эти ферменты начинают самопереваривать поджелудочную железу. В лучшем случае пациент попадет к хирургу, в худшем — сразу в реанимацию», — поясняет врач.

Реаниматолог рассказал, что несколько лет назад во время поста к нему в больницу поступил молодой мужчина с болями в области живота. По словам Дубовича, ему было тяжело даже говорить. Анализы выявили панкреатит. Воспаление поджелудочной железы развилось на фоне нескольких дней воздержания и последовавшего за ними срыва и злоупотребления жирной пищей и алкоголем. Панкреатит быстро перешел в панкреонекроз, и пациент скончался.