Сколько кальция нужно в день для силы мышц в старости

Дополнительный прием витамина D и кальция поможет уменьшить риск возрастной саркопении. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Юлию Онучину.
"В некоторых зарубежных исследованиях показано, что добавление к питанию витамина D вместе с препаратом кальция дозой 1 000 миллиграмм в сутки в течение 12 месяцев увеличивает мышечную силу и улучшает показатели равновесия, следовательно, снижает риск падений пожилых людей", – указала она.
Специалист объяснила, что мышечная масса, силы и функции меняются в течение многих лет, поэтому следует принимать меры раньше. По словам эксперта, в среднем возрасте необходимо начинать контролировать содержание витамина D в плазме крови.
"Наряду с эффективными регулярными физическими нагрузками для пациентов с саркопенией важно рациональное питание и достаточное потребление белка", – добавила она.
Онучина подчеркнула, что также стоит обращать внимание на уровень холестерина, липидов и глюкозы в крови.