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1 час назад

Эндокринолог объяснила, сколько кальция в день нужно потреблять для силы мышц в старости

Москва24

Дополнительный прием витамина D и кальция поможет уменьшить риск возрастной саркопении. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Юлию Онучину.

Сколько кальция нужно в день для силы мышц в старости
Фото: M24.ruM24.ru

"В некоторых зарубежных исследованиях показано, что добавление к питанию витамина D вместе с препаратом кальция дозой 1 000 миллиграмм в сутки в течение 12 месяцев увеличивает мышечную силу и улучшает показатели равновесия, следовательно, снижает риск падений пожилых людей", – указала она.

Специалист объяснила, что мышечная масса, силы и функции меняются в течение многих лет, поэтому следует принимать меры раньше. По словам эксперта, в среднем возрасте необходимо начинать контролировать содержание витамина D в плазме крови.

"Наряду с эффективными регулярными физическими нагрузками для пациентов с саркопенией важно рациональное питание и достаточное потребление белка", – добавила она.

Онучина подчеркнула, что также стоит обращать внимание на уровень холестерина, липидов и глюкозы в крови.

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