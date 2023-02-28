Врач рассказал, что поможет замедлить старение мозга

Современные люди часто жалуются на забывчивость, усталость и постоянное желание лечь спать. Специалист объяснил, что подобные симптомы схожи со старением кожи. С возрастом у человека снижаются когнитивные функции. Больше страдает память, внимание и скорость мышления.

Фото: Runews24 Runews24

«Исследователям уже известен ряд факторов, от которых зависит скорость деградации мозга. И часть таких рычагов - в наших руках», - рассказал Москалев «KP.RU».

Для сохранения активности мозга необходимо избегать различных инфекций. Среди них коронавирус, грипп и герпес. Для этого можно пройти вакцинацию, от герпеса существуют специальные препараты. На состояния мозга негативно влияет стресс. Высокая тревожность и плохое настроение провоцирует активность, которая «старит» мозг. Для избавления от стресса Алексей посоветовал заниматься плаванием, заниматься спортом и общаться с людьми.

Влиять на работы мозга могут и продукты. Среди продуктов, которые полезны для стимулирования мозговой работы - ягоды, фрукты, овощи, специи и рыба.