Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Геронтолог Москалев назвал несколько правил, которые помогут замедлить старение мозга

runews24.ru

Современные люди часто жалуются на забывчивость, усталость и постоянное желание лечь спать. Специалист объяснил, что подобные симптомы схожи со старением кожи. С возрастом у человека снижаются когнитивные функции. Больше страдает память, внимание и скорость мышления.

Врач рассказал, что поможет замедлить старение мозга
Фото: Runews24Runews24

«Исследователям уже известен ряд факторов, от которых зависит скорость деградации мозга. И часть таких рычагов - в наших руках», - рассказал Москалев «KP.RU».

Для сохранения активности мозга необходимо избегать различных инфекций. Среди них коронавирус, грипп и герпес. Для этого можно пройти вакцинацию, от герпеса существуют специальные препараты. На состояния мозга негативно влияет стресс. Высокая тревожность и плохое настроение провоцирует активность, которая «старит» мозг. Для избавления от стресса Алексей посоветовал заниматься плаванием, заниматься спортом и общаться с людьми.

Влиять на работы мозга могут и продукты. Среди продуктов, которые полезны для стимулирования мозговой работы - ягоды, фрукты, овощи, специи и рыба.

Также необходимо радовать себя впечатлениями. Нужно посещать выставки, читать и смотреть кино.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий