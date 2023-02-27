Названо опасное последствие популярного способа похудения

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал опасное последствие популярного способа похудения.

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Доктор заявил, что употребление мочегонных чаев провоцирует появление камней в почках. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Человек должен выпивать столько жидкости, чтобы из организма в сутки выводилось два литра мочи — это промывает почки», — объяснил специалист. При этом он добавил, что употреблять мочегонные средства не рекомендуется. «Мочегонные напитки могут усиливать образование камней в почках, так как идет активный вывод кальция», — пояснил врач.

Ранее врач заявил, что резкое снижение веса к пляжному сезону вредно для здоровья. Мясников указал, что для правильного похудения за три месяца человеку необходимо сбрасывать только пять процентов от исходного веса.