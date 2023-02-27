Чем на самом деле опасен для здоровья Великий пост

По православному обычаю считается, что Великий пост перед Пасхой очищает дух и тело, готовит человека к самому большому христианскому празднику.

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Но официальная медицина не так радужно воспринимает желание православных очиститься путем полного исключения всего «скоромного» из своего рациона на несколько недель.

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Весной организму и так не хватает витаминов, а тут еще начинается продолжительный строгий пост, во время которого нельзя есть молочные и мясные продукты.

Что такое строгий пост

В Великий пост перед Пасхой ограничения в выборе продуктов очень серьезные. Они касаются не только сочных мясных отбивных и тортиков на сливочном креме, но и от молока, яиц, рыбы, животного и растительного масла. Постным маслом можно сдабривать пищу только по выходным. В остальные дни недели следует питаться исключительно растительной пищей, в основном, кашами на воде и сырыми овощами. Такой режим питания полагается соблюдать больше месяца — целых 40 дней.

Хуже всего приходится в первую неделю поста. В это время разрешены только не прошедшие термическую обработку продукты и холодные напитки (буквально хлеб да вода). И все это после — «жирной» и обильной Масленицы, когда православные позволяют себе объедаться чуть ли не до отвала. Сам по себе такой режим питания чреват развитием гастрита.

Изначально строгий пост был вызван не столько христианскими побуждениями, сколько элементарной необходимостью. После долгой зимовки в каждом крестьянском доме обычно оказывались съедены все запасы продуктов. Питаться весной приходилось очень скромно. Некоторые семьи жили почти впроголодь, с нетерпением ожидая первых урожаев.

При этом наши предки могли хоть как-то пополнять запасы витаминов, если в хозяйстве были куры-несушки или дойная корова. С приходом христианства многовековая «традиция» вынужденного весеннего голодания была искусственно преобразована в форму Великого 40-дневного поста. Но столь суровое испытание для организма наносит серьезный урон здоровью.

Вред сорокадневного поста

Самый главный вред во время поста причиняет полное исключение из питания белков и жиров. Фактически для поддержания жизни и получения энергии человеку остаются одни углеводы. Соблюдающему пост приходится долгое время сидеть на строжайшей углеводно-овощной диете. Любая женщина, хоть раз пытавшаяся сбросить лишний вес с помощью так называемой «гречневой» диеты, прекрасно знает, чем это заканчивается: начинают выпадать волосы, слоятся ногти, в полное расстройство приходит пищеварительная система.

Аналогичное воздействие на организм оказывает и строгий пост. Самая большая нагрузка приходится на поджелудочную железу, которая в неумеренных количествах вынуждена перерабатывать одни углеводы. Результатом такого питания становится усиленное производство холестерина. Он приводит к образованию бляшек в кровеносных сосудах, что чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Второй опасный враг — отсутствие жиров и животного белка. Из-за дефицита этих важных элементов, крайне необходимых для метаболизма, организм начинает «съедать сам себя», заимствуя белок из мышечной ткани. Поскольку извне не поступают такие важные элементы, как цинк, кальций, железо, сера и пр., кожа и волосы становятся сухими и тонкими. Дефицит этих веществ можно наблюдать у отшельников и сподвижников церкви, месяцами изнуряющими себя постами. Кожа у них напоминает тончайший пергамент, волосы редкие и безжизненные.

Но и для обычных мирян пост не полезен. По его окончании волосы становятся очень тусклыми, ломкими, начинаются проблемы с ногтями и желудком, кожа приобретает землистый цвет и нередко начинает шелушиться. У женщин даже при такой строгой диете начинается обратный эффект: из-за недостатка животного белка и содержащихся в мясе и рыбе микроэлементов начинается усиленная выработка подкожного жира. Следствие этого — набор лишних килограммов. Да и для мужчины дисбаланс витаминов и нарушение обмена веществ не слишком-то хорошо. Последствиями религиозного усердия может быть ожирение и сахарный диабет.