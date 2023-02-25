Тренер назвала пять эффективных упражнений для домашней тренировки

Ходить в тренажёрный зал не всегда есть возможность и время, а для поддержания своего тела в хорошей форме или похудения одним правильным питанием сыт не будешь. Благо заниматься можно и дома — были бы мотивация и желание.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Сертифицированный тренер Кейт Мейер поделилась пятью эффективными упражнениями для занятий в любимых стенах.

1. Приседания с прыжком на 180 градусов

Нужно сделать низкий присед, стараясь, чтобы колени не были направлены внутрь, а при подъёме подпрыгнуть, развернувшись на 180 градусов. Затем нужно снова приземлиться в присед. Повторять, чередуя стороны.

2. Чередующиеся выпады

«Встаньте в нейтральную стойку, руки на бёдрах или перед грудью. Сделайте шаг вперёд правой ногой и перенесите вес на эту ногу, опуская тело в выпад. Опускайтесь до тех пор, пока обе ноги не окажутся под углом примерно 90 градусов, при этом колено задней ноги будет парить над полом, а бедро передней ноги будет параллельно полу», — советует Мейер.

3. Приседания

Нужно встать в положение высокой планки, потом прыгнуть вперёд, расставив ноги позади и чуть шире рук. Из этого положения поднять руки от пола и сесть в низкий присед, затем вернуть руки на пол и прыгнуть ногами обратно в положение планки.

4. Планка Человека-паука

Начать нужно со стандартного положения планки, выровняв плечи, бёдра и лодыжки, затем, отводя колени в сторону, попеременно подтягивать их к локтям.

5. Отжимания

«Встаньте в положение высокой планки, напрягите мышцы кора, тело при этом должно образовать прямую линию от плеч до лодыжек. Медленно опуститесь, удерживая локти близко к телу, пока плечи не окажутся параллельны полу. Затем вернитесь в исходное положение, стараясь не разводить локти», — объяснила тренер.