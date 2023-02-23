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36 минут назад

Ученые назвали преимущество дневных тренировок над вечерними

Lenta.ru

Ученые из Академии медицинских наук провинции Гуандун (Китай) назвали преимущество дневных тренировок над вечерними. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Ученые назвали преимущество дневных тренировок над вечерними
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В ходе исследований выяснилось, занятия в дневное время благоприятнее сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы, чем вечерние. Наиболее заметные улучшения наблюдались у мужчин и пожилых людей.

Специалисты рекомендовали включить в свой график как минимум 150 минут интенсивных или умеренных нагрузок еженедельно. Оптимальное время для тренировок, по их словам, приходится на промежуток с 11.00 до 17.00.

Ранее фитнес-эксперт Джей Кардиелло рассказал о правилах возвращения к тренировкам после долгого перерыва. Специалист посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость дважды в неделю.

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