Ученые назвали преимущество дневных тренировок над вечерними

Ученые из Академии медицинских наук провинции Гуандун (Китай) назвали преимущество дневных тренировок над вечерними. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

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В ходе исследований выяснилось, занятия в дневное время благоприятнее сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы, чем вечерние. Наиболее заметные улучшения наблюдались у мужчин и пожилых людей.

Специалисты рекомендовали включить в свой график как минимум 150 минут интенсивных или умеренных нагрузок еженедельно. Оптимальное время для тренировок, по их словам, приходится на промежуток с 11.00 до 17.00.