Как повысить уровень тестостерона

Тестостерон — это гормон, который отвечает за половые функции у мужчин и за ту самую маскулинность. Он вырабатывается яичками и надпочечниками. Всем мужикам хотелось бы быть настоящими мачо, но, к сожалению, после 30 лет уровень выработки тестостерона падает примерно на 1% в год. Однако есть ряд факторов, которые замедляют снижение выработки мужского гормона.

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Прежде всего, для поддержания уровня тестостерона надо заниматься спортом, советуют в Роспотребнадзоре. Это кардиотренировки (бег, ходьба, плавание, лыжи — всё то, чем можно заниматься долго), а также силовые упражнения.

Надо бороться с лишним весом. Для этого стоит снизить ежедневное количество потребляемых калорий.

Хоть специальных продуктов, которые поднимают уровень тестостерона нет, но надо питаться сбалансированно и разнообразно. Лучше снизить количество быстрых углеводов и заменить их медленными.

В профилактических целях можно попринимать витамин D. В рацион стоит ввести белки не только животного, но и растительного происхождения: орехи, бобовые.