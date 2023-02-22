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Какие факторы сильнее всего влияют на старение

Можно ли сказать точно, насколько быстро стареет человек? Учёным сегодня известно, что некоторые люди стареют быстрее остальных. Поэтому они пытаются определить физиологические изменения, которые с возрастом приводят к ухудшению здоровья.

Какие факторы сильнее всего влияют на старение
© Ferra.ru

Недавно учёные предположили, что существуют, помимо клинических факторов, и другие маркеры старения. Это изменение самого генетического материала человека, или эпигенетика.

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У каждого человека есть генетический состав, который в течение жизни особо не меняется. В то же время химические изменения в его генетическом материале могут повлиять на то, какие гены активируются или отключаются, из-за чего происходит быстрое старение организма. Обычно подобные изменения связаны с добавлением метильных групп к ДНК и подвержены воздействию экологических и социальных факторов: курение, детская травма, депрессия, загрязнение окружающей среды.

Но насколько хорошо подобные маркеры предсказывают изменения, которые в организме произойдут со временем? В ходе недавнего исследования стало известно, что эпигенетические маркеры всё же мало объясняют различия людей, связанные с социальными факторами.

Вообще в рамках этого нового исследования специалисты хотели понять, предсказывает ли эпигенетический возраст человека (он зависит от уровней метилирования ДНК в крови) четыре последствия для здоровья, которые связаны со старением. Это хронические болезни, инвалидность, когнитивная дисфункция, смерть. Это получилось сделать благодаря данным исследования «Здоровье и выход на пенсию». Выяснилось, что за счёт эпигенетического возраста действительно можно предсказать все перечисленные события, но наиболее точно - смерть и болезни в более позднем возрасте. Люди, у которых эпигенетический возраст был больше, имели более слабое здоровье.

В то же время эпигенетический возраст не мог объяснить, почему у людей с низким уровнем образования, курящих, темнокожих или латиноамериканцев, с ожирением или более тяжёлым детством здоровье было хуже.

Соответственно, состояние здоровья в дальнейшем могут предсказывать сразу несколько факторов, а не только эпигенетика. Среди таких важных факторов - социально-экономический статус, демография, психическое здоровье, поведение в отношении здоровья.

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