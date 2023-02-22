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2 часа назад

Когда пора менять подушку и как выбрать новую: видео

Мира Маркина

Правильная подушка — залог долгого и качественного сна. Обычно мы покупаем одну и пользуемся ей на протяжении многих лет. Однако, если вы перестали высыпаться, чувствуете себя разбитыми по утрам, у вас все болит, возможно, стоит запланировать покупку новых постельных принадлежностей.

Как понять, что вам пора сменить подушку, и на что обратить внимание при выборе? Рассказала врач-невролог Алена Рудская в своем TikTok-аккаунте @dr.rudskaia.

Среди признаков, сигнализирующих о том, что вам нужна новая подушка, — то, что вы постоянно ее взбиваете, либо часто ворочаетесь во сне. При покупке постельного атрибута имеет значение большое количество факторов. Например, размер подушки и ее толщина. Это зависит от того, в какой позе вы обычно спите.

Смотрите видео с врачом-неврологом, чтобы узнать подробнее.

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