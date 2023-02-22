Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Врачи выяснили, как людям среднего возраста подготовить мышцы к здоровому старению

Газета.Ruиещё 1

Ученый из университета Эребру выяснил, что простые силовые упражнения в 40-50 лет могут значительно снизить риск потери мышечной массы при старении. Об этом сообщается на сайте университета.

Как людям среднего возраста подготовить мышцы к здоровому старению
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Потеря мышечной массы, силы и физической функции является естественной частью старения. Это состояние называется саркопенией, и оно часто приводит к снижению качества жизни, повышенному риску падений и нарушению метаболизма.

В своей докторской диссертации Йорт Вин изучал связь между малоинтенсивной физической активностью (медленными прогулками и легкой работой в саду) и потерей мышечной массы у пожилых людей.

В исследовании приняли участие 235 пожилых людей в возрасте от 65 до 70 лет. За ними наблюдали в течение почти 10 лет. Ежедневная замена десяти минут сидения на легкую физическую активность значительно снижала риск развития саркопении.

Люди, которые уже занимаются аэробикой не менее 2,5 часов в неделю, также могут снизить риск саркопении с помощью легких силовых тренировок, включая йогу и цигун. Добавив всего два дня силовых тренировок в неделю, они снизили свой риск саркопении.

Согласно рекомендациям ВОЗ, пожилые люди должны заниматься физической активностью не менее 2,5 часов в неделю. Новое исследование показало, что еще больше пользы приносят более длительные тренировки — от пяти часов в неделю.

ЗОЖ,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий