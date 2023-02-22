Как людям среднего возраста подготовить мышцы к здоровому старению

Ученый из университета Эребру выяснил, что простые силовые упражнения в 40-50 лет могут значительно снизить риск потери мышечной массы при старении. Об этом сообщается на сайте университета.

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Потеря мышечной массы, силы и физической функции является естественной частью старения. Это состояние называется саркопенией, и оно часто приводит к снижению качества жизни, повышенному риску падений и нарушению метаболизма.

В своей докторской диссертации Йорт Вин изучал связь между малоинтенсивной физической активностью (медленными прогулками и легкой работой в саду) и потерей мышечной массы у пожилых людей.

В исследовании приняли участие 235 пожилых людей в возрасте от 65 до 70 лет. За ними наблюдали в течение почти 10 лет. Ежедневная замена десяти минут сидения на легкую физическую активность значительно снижала риск развития саркопении.

Люди, которые уже занимаются аэробикой не менее 2,5 часов в неделю, также могут снизить риск саркопении с помощью легких силовых тренировок, включая йогу и цигун. Добавив всего два дня силовых тренировок в неделю, они снизили свой риск саркопении.