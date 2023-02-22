Чем грозит резкое похолодание

Резкое похолодание, о котором предупредили синоптики, может привести к ухудшению самочувствия и спазму сосудов. Как защитить организм, "Российской газете" рассказала врач-терапевт "Инвитро-Урал" Алена Гуляева.

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"Приспособиться к изменяющимся погодным условиям нам помогает наша система терморегуляции. Контролируют эти процессы нервная и гуморальная системы. При охлаждении в организме рефлекторно уменьшается теплоотдача и одновременно усиливается теплопродукция, - поясняет Алена Гуляева. - В этих процессах ключевую роль играет сосудистая система - уменьшение теплоотдачи происходит за счет спазма (сужения) сосудов, а также увеличения термического сопротивления тканей организма".

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Длительное воздействие низкой температуры приводит к стойкому сосудистому спазму, при этом нарушается питание тканей, - предупреждает доктор Гуляева.

"Для организма это дополнительный стресс: при воздействии низких температур увеличивается артериальное давление, объем вдоха и уменьшается частота дыхания. В организме вырабатывается много гормонов стресса, что также приводит к спазму сосудов, повышению артериального давления и плохому самочувствию. У здорового человека эти процессы регуляции происходят быстрее и незаметнее, у больного - они ослаблены, поэтому изменение погодных условий отражается на самочувствии сильнее", - поясняет терапевт.

Кто в зоне риска?

- люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы - для них опасны перепады артериального давления,

- с заболеваниями органов дыхания (астма, хронический бронхит),

- с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (артроз, артрит) - возможно обострение заболевания, усиление болевого синдрома, - с заболеваниями нервной системы - увеличивается риск возникновения головокружения, мигрени, тревожных расстройств.

"Ухудшение самочувствия могут испытать и те, у кого были травмы головы, переломы. А также люди, ведущие малоподвижный образ жизни, с вредными привычками (курение, алкоголь)", - отметила доктор Гуляева.

Какие меры профилактики можно предпринять?

Алена Гуляева дала несколько советов:

1) Важен рацион питания, включайте продукты, богатые витаминами В, С, Д, Омега-3 - это овощи, фрукты до 400-500 г в день, нежирное мясо и рыба.

2) Помогают адаптироваться регулярные физические нагрузки. Самое простое и доступное всем - ходьба. Прогулки в быстром темпе прекрасно тренируют сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. При ходьбе вырабатываются вещества, которые улучшают сосудистый тонус, регулируют свертываемость крови и улучшают поступление кислорода к органам и тканям.

"Кроме того, при средних, но достаточно продолжительных нагрузках вырабатываются эндорфины - это значит, что улучшается настроение и повышается стрессоустойчивость", - отмечает терапевт.

3) Из-за неблагоприятного влияния холода, дефицита солнечного света могут возникнуть проблемы со сном. Этому тоже нужно уделить внимание.

"Гормон сна мелатонин регулирует многие важные функции организма, повышая его способность адаптироваться к внешней среде. Рекомендуется в этот период использовать успокаивающие растительные средства (валериана, пустырник, пион, мята, мелисса), травяные чаи с добавлением ромашки, малины", - советует доктор.

4) Людям с хроническими заболеваниями в неблагоприятные периоды стоит повнимательнее следить за основными показателями организма: контролировать артериальное давление, пульс, частоту дыхания. Необходимо строго соблюдать схему приема назначенных препаратов и иметь под рукой "скоропомощные" средства, которые принимают не постоянно, а периодически, во время обострения.

5) Пациентам с гипертонией нужно скорректировать рацион: рекомендуется исключить продукты, которые могут повысить артериальное давление - это насыщенные мясные и рыбные бульоны, крепкий чай, кофе, бобы, горох, газированные напитки. Также стоит отказаться от всевозможных солений, консервированных и мясных продуктов, чтобы уменьшить количество соли.