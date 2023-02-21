Почему сон важен, если вы хотите быть в хорошей физической форме

Многие лучшие спортсмены отмечают, что сон - неотъемлемая часть их тренировочного режима и ключ к успеху. Так, Серена Уильямс стремится спать по восемь часов каждую ночь, а Леброн Джеймс - восемь-десять часов в сутки. И это неудивительно.

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Сон играет главную роль в обмене веществ, росте и восстановлении тканей (к примеру, наших мышц), обеспечивает нормальную работу памяти, времени реакции, помогает в принятии решений. Всё это оказывает влияние и на спортивные результаты.

Однако сон полезен будет не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей спортзалов. Вот чем сон поможет вашему телу.

Улучшение аэробной выносливости. Функция митохондрий организма - это один из факторов, которые улучшают аэробную форму. Митохондрии - структуры внутри клеток мышц, которые способствуют выработке энергии, необходимой мышце во время тренировки. Согласно научным исследованиям, плохой сон (то есть 4 часа в сутки 5 ночей подряд) ухудшает работу митохондрий у здоровых людей.

Рост мышц. Исследования демонстрируют, что даже несколько ночей с недостаточным сном снижают реакцию синтеза мышечного белка на потребление питательных веществ. Соответственно, плохой сон затрудняет набор мышечной массы.

Анаболические гормоны. Эти гормоны принимают участие в строительных процессах в организме. Важную роль в восстановлении после тренировок и в адаптации к физическим упражнениям играют гормон роста и тестостерон. При недостатке сна (всего 5 часов в сутки) снижается у здоровых молодых мужчин уровень тестостерона. А ещё в этом случае изменяется высвобождение гормона роста.