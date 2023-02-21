Мясников объяснил уязвимость мужчин для стресса

«Женский организм более привычен к стрессам. И, кстати, эстрогены, которые у вас есть, — это просто природный механизм, который защищает вас от стресса, у нас их нет. Мы принимаем голой грудью эти вызовы, а вы защищены», — сказал телеведущий.