Что делать, если по ночам мозг работает слишком активно

Если большую часть ночи вы размышляете о том, что произошло за день, а на следующее утро еле соображаете, то вы не одиноки. И есть способ разорвать этот круг бессонницы и беспокойства.

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Первая рекомендация, если вы из-за активной работы мозга не можете ночью уснуть, - это не лежать в постели без сна. Если у вас не получилось заснуть в течение 15-20 минут, то уйдите в другую комнату и займитесь чем-то расслабляющим. Это может быть чтение книги, медитация, прослушивание музыки. Когда ощутите сонливость, вернитесь в постель.

Когда вы лежите, пытаясь заснуть, избавляйтесь от неприятных мыслей при помощи методов релаксации. Возможно, они поначалу покажутся глупыми, но постепенное расслабление мышц и другие практики действительно полезны.

Наконец, помните о гигиене сна. Держите ноутбук или настольный компьютер подальше от спальни, отложите смартфон за час до отхода ко сну.

Вам будет проще заснуть, если вы не станете употреблять напитки с кофеином после 14 часов, а также алкоголь и тяжёлую пищу - по вечерам. Ваш ночной сон в этом случае будет более качественным.

Если на следующий день вы будете себя плохо чувствовать из-за недосыпа, не поддавайтесь желанию вздремнуть. Но если всё-таки вам очень этого хочется, то ограничьте сон 30 минутами и не ложитесь спать после 15 часов. Также почувствовать себя лучше после беспокойной ночи помогает быстрая прогулка на свежем воздухе.