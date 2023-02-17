Сомнолог заявил, что долгий сон в выходные вредит здоровью

«У нас в свое время отменили переход на летнее, зимнее время, потому что это плохо сказывается на здоровье. Если человек поздно ляжет в субботу, он долго проспит в воскресенье, вечером не сможет во время заснуть, а в понедельник утром ему будет тяжело вставать на работу. Человек входит в режим к концу недели, но тут опять выходные и человек отсыпается», – пояснил эксперт.

По его словам, получается так, что человек 4 раза в месяц на 3-4 часа смещает свои биологические часы сначала в одну сторону, а потом в другую. Это называется социальный джетлаг. В результате у человека появляется разбитость, проблемы с кишечником и прочее.

Роман Бузунов посоветовал не отсыпаться в выходные дни больше чем на два часа, лучше на час, но не позже. Эксперт отметил, что когда у пациентов лечат бессонницу, то человеку приходится вставать в одно и то же время. Если человек две недели встает в одно и то же время, то он начинает просыпаться до будильника и чувствует себя выспавшимся.