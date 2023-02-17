Почему некоторые люди постоянно мерзнут

«Когда человеку постоянно бывает холодно, возникает такая вот мерзлявость — с одной стороны, ответ лежит на поверхности, и мы думаем, что это вегетативные нарушения нервной деятельности, что, в принципе, так и есть. Но нужно копнуть глубже и обследовать человека, потому как к таким вещам может приводить нарушение в работе щитовидной железы», — заявила Мирошник.