Почему некоторые люди постоянно мерзнут

Есть люди, которые мёрзнут даже не в холодную, а в прохладную погоду. Обычно это связывают с вегетососудистой дистонией. Но врач-невролог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Елена Мирошник и эндокринолог Нина Белозёрская считают, что причина может быть более глубокой. В частности, на терморегуляцию организма влияет работа щитовидной железы.
«Когда человеку постоянно бывает холодно, возникает такая вот мерзлявость — с одной стороны, ответ лежит на поверхности, и мы думаем, что это вегетативные нарушения нервной деятельности, что, в принципе, так и есть. Но нужно копнуть глубже и обследовать человека, потому как к таким вещам может приводить нарушение в работе щитовидной железы», — заявила Мирошник.
Организму может не хватать железа, витаминов или микроэлементов. Дефицит витамина В ухудшает выработку энергии. Для работы щитовидной железы нужен витамин D. Кроме этого, мерзлявость могут вызывать спазмы периферических мелких сосудов.
С ней согласна и её коллега Белозёрская. По её словам, ощущение холода свидетельствует о проблемах со щитовидной железой и дефиците её гормонов в организме.
«Дело в том, что гормоны щитовидной железы отвечают за все обменные процессы в организме, в том числе и за термогенез. При подобных симптомах пациенту желательно сдать такой анализ, как ТТГ — это маркер работы щитовидной железы», — рассказала врач.
Поэтому людям с повышенной чувствительностью к холоду лучше обращаться к эндокринологам.
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