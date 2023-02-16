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36 минут назад

Терапевт рассказал, чем опасен малоподвижный образ жизни для пожилых людей

Москва24

Малоподвижный образ жизни у пожилого человека может привести к набору веса, различным болям, спазмам мышц и пневмонии. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Чем опасен малоподвижный образ жизни для пожилых людей
Фото: Москва24Москва24

"У таких людей, которые мало двигаются, начинает возникать дисбаланс между мышцами-сгибателями и разгибателями, одни начинают перетягивать другие. Мы прямоходящие от природы, и у нас мышцы-разгибатели сильнее, чем мышцы сгибатели. Когда мы двигаемся, мы так или иначе это все уравновешиваем. А если мы перестаем двигаться, то возникает статическое напряжение, соответственно, появляются боли", – отметил эксперт.

Также отсутствие физической активности у пожилого человека может спровоцировать спазмы и судороги, предупреждает врач. Кроме того, малоподвижный образ жизни способен привести к набору лишних килограммов, усугублению некоторых заболеваний и появлению новых проблем со здоровьем.

"Например, усугубляется диабет, потому что, когда мышцы двигаются, они становятся способными лучше использовать глюкозу. Человека, у которого есть проблемы с сахаром и он не двигается, лечить гораздо сложнее, чем того, который за собой следит, ходит и тем самым повышает чувствительность своих мышц к инсулину и к использованию глюкозы", – объясняет Хухрев. "Если пожилой человек сломал бедро, не оперировался, слег, то с гарантией 90% за полгода у него обязательно появится пневмония от того, что он плохо двигается, легкие плохо вентилируются. Если легкие плохо вентилируются, они плохо очищаются и туда достаточно попасть любой бактерии, которая в другое время просто бы через них пролетела, а в таком случае успеет расплодиться и наделать дел. И, как правило, причина смерти у таких пациентов – это как раз пневмония", – заключил врач.

ЗОЖ,Алексей Хухрев,
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