Чем опасен малоподвижный образ жизни для пожилых людей

"Например, усугубляется диабет, потому что, когда мышцы двигаются, они становятся способными лучше использовать глюкозу. Человека, у которого есть проблемы с сахаром и он не двигается, лечить гораздо сложнее, чем того, который за собой следит, ходит и тем самым повышает чувствительность своих мышц к инсулину и к использованию глюкозы", – объясняет Хухрев. "Если пожилой человек сломал бедро, не оперировался, слег, то с гарантией 90% за полгода у него обязательно появится пневмония от того, что он плохо двигается, легкие плохо вентилируются. Если легкие плохо вентилируются, они плохо очищаются и туда достаточно попасть любой бактерии, которая в другое время просто бы через них пролетела, а в таком случае успеет расплодиться и наделать дел. И, как правило, причина смерти у таких пациентов – это как раз пневмония", – заключил врач.