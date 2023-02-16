Назван напиток, помогающий при проблемах с давлением

Врачи назвали напиток, помогающий при высоком давлении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Pensnews. Как оказалось, кофе может спасти при проблемах с давлением.

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Кофе может помочь при высоком давлении. Для того чтобы достичь результата, достаточно пить одну чашку каждое утро.

К таким выводам пришли ученые Болонского университета. Они провели исследование, в ходе которого оказалось, что любители кофе имеют более низкое давление и здоровое сердце. Итальянские эксперты назвали положительный эффект от напитка «очевидным».