Назван напиток, помогающий при проблемах с давлением

Врачи назвали напиток, помогающий при высоком давлении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Pensnews. Как оказалось, кофе может спасти при проблемах с давлением.
Кофе может помочь при высоком давлении. Для того чтобы достичь результата, достаточно пить одну чашку каждое утро.
К таким выводам пришли ученые Болонского университета. Они провели исследование, в ходе которого оказалось, что любители кофе имеют более низкое давление и здоровое сердце. Итальянские эксперты назвали положительный эффект от напитка «очевидным».
В зависимости от того, сколько чашек кофе пили в день участники эксперимента, тем ниже становилось их артериальное и пульсовое давление.