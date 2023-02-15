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1 час назад

Какие продукты полезны для сердца при тахикардии

СОВА

Специалисты Роскачества рассказали, какие продукты полезны для сердца при тахикардии - распространенном виде аритмии.

Какие продукты полезны для сердца при тахикардии
Фото: СОВАСОВА

По словам специалистов, при тахикардии очень важно, чтобы в употребляемых человеком продуктах было много калия и магния.

Так, по мнению экспертов, в рационе должны быть следующие продукты с калием:

- абрикосы;

- бананы;

- дыня;

- апельсины;

- горох;

- обезжиренное молоко;

- шпинат;

- сладкий картофель;

- помидоры;

- йогурт.

Рацион при тахикардии с магнием:

- миндаль;

- авокадо;

- чёрная фасоль;

- коричневый рис;

- шпинат;

- арахис;

- кешью.

ЗОЖ,
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