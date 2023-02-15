Специалисты Роскачества рассказали, какие продукты полезны для сердца при тахикардии - распространенном виде аритмии.
По словам специалистов, при тахикардии очень важно, чтобы в употребляемых человеком продуктах было много калия и магния.
Так, по мнению экспертов, в рационе должны быть следующие продукты с калием:
- абрикосы;
- бананы;
- дыня;
- апельсины;
- горох;
- обезжиренное молоко;
- шпинат;
- сладкий картофель;
- помидоры;
- йогурт.
Рацион при тахикардии с магнием:
- миндаль;
- авокадо;
- чёрная фасоль;
- коричневый рис;
- шпинат;
- арахис;
- кешью.