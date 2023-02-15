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3 часа назад

Как депрессия влияет на старение

РИА "ФедералПресс"

Канадские ученые выяснили, что депрессия может стать причиной ускорения процессов биологического старения организма. Психиатр Анатолий Северный в разговоре с «ФедералПресс» ответил, так ли это на самом деле.

Как депрессия влияет на старение
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Физическое состояние зависит от эмоционального. Депрессию нужно лечить, так как она влияет на биологические процессы, которые происходят в организме», – отметил Северный.

Психиатр добавил, что во время депрессии человек может выглядеть старше своего возраста из-за психологического состояния.

Но когда больной выздоравливает, он снова выглядит на свои года, пояснил Анатолий Северный.

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