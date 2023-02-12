Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
3 часа назад

Врач рассказал, почему жизнь без секса вредит мужчинам

Секрет Фирмы

Многое вредит здоровью — малоподвижный образ жизни, плохое питание, экология, стресс и ещё куча всего. Но что в этом списке делает секс? Дело в том, что отсутствие интимной жизни отражается не только на эмоциональном состоянии, но и приводит к реальным проблемам со здоровьем. Чем чревато воздержание для мужчин, рассказал врач-уролог Валентин Седуков.

Врач рассказал, почему жизнь без секса вредит мужчинам
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Наиболее распространённая проблема — образование камней в простате, которое происходит из-за застоя жидкости. Вылечить это можно, но потребуется серьёзная терапия или даже операция.

Ещё воздержание может привести к воспалению придатков яичек. В острой форме это заболевание характеризуется резкой болью и дискомфортом при мочеиспускании. А если вовремя не обратиться за медицинской помощью, болячка может стать хронической.

До воспалений также доводит фрустрация. Отсутствие финала при нарастающем сексуальном напряжении негативно влияет и на женщин, но на мужчин сильнее.

Ещё одна проблема — когда мужчине попросту не хочется секса. На это может повлиять и то, что он ест и пьёт. В списке — далеко не только пиво.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители