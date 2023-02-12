Врач рассказал, почему жизнь без секса вредит мужчинам

Многое вредит здоровью — малоподвижный образ жизни, плохое питание, экология, стресс и ещё куча всего. Но что в этом списке делает секс? Дело в том, что отсутствие интимной жизни отражается не только на эмоциональном состоянии, но и приводит к реальным проблемам со здоровьем. Чем чревато воздержание для мужчин, рассказал врач-уролог Валентин Седуков.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Наиболее распространённая проблема — образование камней в простате, которое происходит из-за застоя жидкости. Вылечить это можно, но потребуется серьёзная терапия или даже операция.

Ещё воздержание может привести к воспалению придатков яичек. В острой форме это заболевание характеризуется резкой болью и дискомфортом при мочеиспускании. А если вовремя не обратиться за медицинской помощью, болячка может стать хронической.

До воспалений также доводит фрустрация. Отсутствие финала при нарастающем сексуальном напряжении негативно влияет и на женщин, но на мужчин сильнее.