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3 часа назад

Ученые рассказали об изменениях в мозге при отсутствии сна

runews24.ruиещё 1

Исследовательский центр по рабочей среде и человеческому фактору имени Лейбница выяснил, как влияет недосып на мозг, пишет Planet Today.

Ученые рассказали об изменениях в мозге при отсутствии сна
Фото: runews24.rurunews24.ru

Из-за бессонницы снижается эффективность памяти, при этом вызывая активацию мозга и нарушение связей между нейронами. Кроме этого, при отсутствии полноценного сна ухудшается работоспособность, а напряжение - возрастает.

Специалисты рекомендуют в первую очередь установить причину бессонницы, так как если это связано с какой-то болезнью, то недостаток сна скажется негативно на ее течении.

Кроме этого, специалисты отметили работающих по ночам людей, восстановить сон которых будет еще сложнее.

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