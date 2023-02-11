Ученые рассказали об изменениях в мозге при отсутствии сна

Исследовательский центр по рабочей среде и человеческому фактору имени Лейбница выяснил, как влияет недосып на мозг, пишет Planet Today.

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Из-за бессонницы снижается эффективность памяти, при этом вызывая активацию мозга и нарушение связей между нейронами. Кроме этого, при отсутствии полноценного сна ухудшается работоспособность, а напряжение - возрастает.

Специалисты рекомендуют в первую очередь установить причину бессонницы, так как если это связано с какой-то болезнью, то недостаток сна скажется негативно на ее течении.