Врач развеяла популярный миф об упражнениях на пресс

Убрать жир с живота и боков лишь с помощью упражнений на пресс и наклонов нельзя, для этого необходим комплексный подход. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Ольгу Чиркову .

Речь идет о правильном рационе, качественном сне и кардио- и силовых тренировках. Все это входит в понятие качественного подхода к похудению. Альтернативой этому может быть пластическая операция, поделилась Чиркова. Терапевт рекомендовала убрать из питания быстрые углеводы, соления, трансжиры и копчености. Лучше всего добавить овощи, фрукты, белки и зерновые. Чиркова также призвала постоянно считать калории, так как для похудения необходим их дефицит.