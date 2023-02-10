3 ошибки, которые ежедневно разрушают организм

Врачи напоминают, чтобы быть здоровым и хорошо выглядеть, важно питаться максимально сбалансированно по всем параметрам (белки, жиры, углеводы, витамины, минералы). Всевозможные диеты - это не про красоту и молодость. При этом специалисты отмечают у многих пациентов недостаток белковой пищи в рационе и важных аминокислот, что связано с серьезными рисками для здоровья.

Как отметил врач-токсиколог Михаил Кутушов, при недостатке белков и аминокислот кровь становится гуще. Из-за этого она намного хуже двигается по сосудам, что создает дополнительную нагрузку на сердце и увеличивает риск возникновения тромбов в кровеносных сосудах.

"Густая кровь может стать причиной варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других болезней... Поэтому в рационе обязательно должно быть мясо (нежирные сорта, индейка или курица), рыба (морская), молочные продукты и яйца", - отметил специалист в своем Telegram-канале.

Кроме того, кровь густеет из-за переизбытка в рационе сахара.

"Из-за сахара повышается уровень глюкозы и растет выработка липидных соединений. Это увеличивает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза", - предупредил токсиколог.

Также он напомнил, что в сутки следует выпивать не менее 30 мл воды на килограмм веса (ее недостаток отражается на объеме крови).

"Употребление воды - простой и безопасный способ разжижения крови", - отметил врач, посоветовав не пренебрегать этой полезной привычкой.