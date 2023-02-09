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1 час назад

Эндокринолог Кирдянкина: февраль является самым тяжелым для организма месяцем

runews24.ru

Февраль по праву можно назвать самым сложным для организма месяцем. По словам врача-эндокринолога Наталии Кирдянкиной, это связано с тем, что человек психологически устает от зимы после нескольких месяцев холодов в отсутствие солнечного света.

Эндокринолог: февраль является самым тяжелым для организма месяцем
Фото: runews24.rurunews24.ru

Кроме того, у большинства россиян наблюдается сезонная нехватка витаминов, что приводит к снижению иммунитета и частым заболеваниям ОРЗ, снижению работоспособности и проблемам со сном.

Не стоит исключать и психологических фактор, считает эндокринолог. Так, «зимней депрессии» подвержены до 10% населения, а пик сезонного эффектного расстройства приходится как раз на февраль, пишет «Доктор Питер».

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