Как не допустить появления дыр в иммунитете

Есть такое выражение: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». С иммунитетом всё примерно так же: не у того он силён, кто его укрепляет, а у того, кто не даёт ему ослабнуть. У здорового человека иммунитет не нуждается в дополнительной «прокачке», а вот поддерживать его — святая обязанность. Врач-терапевт Анна Постникова рассказала, как сделать так, чтобы в иммунной системе не появились дыры.

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По словам Постникова, человек с приобретённым иммунным дефицитом должен лечиться под присмотром врачей-иммунологов. Всем остальным никакие биодобавки и гомеопатические средства для «укрепления» иммунитета не нужны, потому что защитная система организма и так нормально работает.

Ослабнуть иммунитет может только из-за неправильного образа жизни. К примеру, сбои могут появиться из-за недостатка сна. Если не спать 7–8 часов, организм не успевает восстанавливаться, накапливается усталость.

Ещё подкосить иммунитет могут вредные привычки, отметила врач. Курильщики и любители спиртного чаще подхватывают всевозможные инфекции и болеют. То же самое касается тех, кто плохо питается. Рацион должен быть полноценным.

Менее очевидная причина ослабления иммунитета — неправильный микроклимат в квартире. Если никогда не открывать окна в квартире и постоянно сидеть в тепле, то любой сквозняк будет опасным, потому что организм оказывается не готов к таким переменам. Так что важно хотя бы чуть-чуть закаляться. И вообще следует почаще двигаться, чтобы избежать гиподинамии.

Ещё иммунитету можно помочь вакцинами. К столкновению с некоторыми инфекциями организм может быть не готов, поэтому от прививок против гриппа, кори, оспы и других заболеваний отказываться не стоит, добавила терапевт.