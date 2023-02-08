Выявлено самое стрессовое время суток для людей

Международная компания OnePoll, которая занимается маркетинговыми исследованиями, установила, что 7:23 утра является самым стрессовым временем дня для людей. Свои выводы исследователи представили в новостном портале Daily Mail.
Специалисты провели опрос среди примерно двух тысяч взрослых, которые рассказали о наиболее стрессовых ежедневных событиях. В частности, поездка на работу и сбор и сопровождение детей в школу заняли первое и второе места по уровню стресса. Зачастую данные действия совершаются в указанные 7:23 утра.
В топ-5 наиболее стрессовых ситуаций также вошли такие, как проливание чего-либо на ковер, нахождение в пробке и позднее пробуждение. Опрос продемонстрировал, что взрослые каждый день сталкиваются приблизительно с тремя стрессовыми ситуациями. У женщин они случаются на час раньше, чем у мужчин.
Опрос также выявил, что главными причинами ежедневного стресса являются усталость (46 процентов наблюдаемых ответили, что это так), прерывистый ночной сон (36 процентов) и напряженный рабочий день (33 процента). Стрессовые ситуации, с которыми сталкиваются люди, чаще всего вызывают у них разочарование (32 процента), тревогу (23 процента) или усталость (21 процент).