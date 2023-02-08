Выявлено самое стрессовое время суток для людей

Международная компания OnePoll, которая занимается маркетинговыми исследованиями, установила, что 7:23 утра является самым стрессовым временем дня для людей. Свои выводы исследователи представили в новостном портале Daily Mail.

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Специалисты провели опрос среди примерно двух тысяч взрослых, которые рассказали о наиболее стрессовых ежедневных событиях. В частности, поездка на работу и сбор и сопровождение детей в школу заняли первое и второе места по уровню стресса. Зачастую данные действия совершаются в указанные 7:23 утра.

В топ-5 наиболее стрессовых ситуаций также вошли такие, как проливание чего-либо на ковер, нахождение в пробке и позднее пробуждение. Опрос продемонстрировал, что взрослые каждый день сталкиваются приблизительно с тремя стрессовыми ситуациями. У женщин они случаются на час раньше, чем у мужчин.