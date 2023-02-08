Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
2 часа назад

Почему нельзя ходить в туалет без необходимости

runews24.ru

Ходить в туалет без необходимости вредно для здоровья. По словам физиотерапевта Эстер Стаббс, мочевой пузырь должен опорожняться только в тех случаях, когда он полон, пишет The Sun.

Почему нельзя ходить в туалет без необходимости
Фото: runews24.rurunews24.ru

Когда человек ходит в туалет без реальной необходимости, может развиться недержание мочи, так как человек приучает мочевой пузырь опорожняться даже в тех случаях, когда он не наполнен.

При первых симптомах недержания мочи нужно начинать выполнять упражнения Кегеля, советует врач. Но для начала рекомендует пройти осмотр и выяснить, не навредят ли такие упражнения. Также нужно отказаться от продуктов, которые будут вызывать раздражение мочевого пузыря.

А в тех случаях, когда недержание уже развилось, перед тем, как чихнуть или кашлянуть, нужно напрячь мышцы тазового дна, говорит специалист. Так закроется сфинктер шейки мочевого пузыря в опасные моменты.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители