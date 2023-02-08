Почему нельзя ходить в туалет без необходимости

Ходить в туалет без необходимости вредно для здоровья. По словам физиотерапевта Эстер Стаббс, мочевой пузырь должен опорожняться только в тех случаях, когда он полон, пишет The Sun.

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Когда человек ходит в туалет без реальной необходимости, может развиться недержание мочи, так как человек приучает мочевой пузырь опорожняться даже в тех случаях, когда он не наполнен.

При первых симптомах недержания мочи нужно начинать выполнять упражнения Кегеля, советует врач. Но для начала рекомендует пройти осмотр и выяснить, не навредят ли такие упражнения. Также нужно отказаться от продуктов, которые будут вызывать раздражение мочевого пузыря.